Ceará ostenta invencibilidade de 18 jogos no Campeonato Cearense; veja números

Atual campeão do Campeonato Cearense, o Ceará buscará seu segundo título consecutivo neste sábado, 22, às 16h30min (de Brasília), na Arena Castelão, diante do rival Fortaleza. No duelo decisivo, além da taça, o Vovô vai defender uma invencibilidade de 18 partidas no certame estadual.

A última derrota da equipe alvinegra no torneio local ocorreu no dia 1º de abril de 2023, quando foi superado pelo próprio Leão por 2 a 1 no primeiro jogo da final daquele ano. Desde então, são 12 vitórias e seis empates no Manjadinho. No recorte, o Alvinegro marcou 43 gols e sofreu outros 12.