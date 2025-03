Assessor de arbitragem da CBF elogia árbitro da final do Cearense: "Está em boas mãos"

Rafael Klein, de 34 anos, apita as competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) / Crédito: Cesar Greco / SE Palmeiras

Para além do fator campo, um clássico pode ser decidido por uma decisão de arbitragem. No jogo de ida da final do Campeonato Cearense, por exemplo, o Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0, com um gol de pênalti corretamente assinalado pelo árbitro Rodrigo Pereira (Fifa-PE). Agora, para o duelo de volta, neste sábado, 22, às 16h30min, na Arena Castelão, a arbitragem ficará a cargo de Rafael Klein. Integrante do quadro da Fifa e da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Klein foi eleito o melhor árbitro do último Campeonato Brasileiro. Para o assessor de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o cearense e ex-árbitro Almeida Filho, a escolha foi acertada.

"Ele foi eleito o melhor árbitro do Brasileirão do ano passado e, na semana passada, apitou o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, com uma boa atuação. A final do Campeonato Cearense está em boas mãos", avaliou.