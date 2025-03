Ceará e Fortaleza divulgam venda de ingressos para o segundo Clássico-Rei das finais

Os torcedores do Vovô terão direito a 33.518 ingressos, distribuídos entre os setores Especial, Superior Central, Superior Norte e Inferior Norte. Os ingressos estão disponíveis no site Vozão Tickets e nas Lojas Vozão.

Quem é sócio torcedor do clube, teve seu check-in liberado ontem, segunda-feira, 17.

Valores de cada setor:

Inferior Norte: R$ 30 (meia-entrada) | R$ 60 (inteira)



Superior Central: R$ 40 (meia-entrada) | R$ 80 (inteira)



Superior Norte: R$ 35 (meia-entrada) | R$ 70 (inteira)



Especial: R$ 50 (meia-entrada) | R$ 100 (inteira)

A torcida do Fortaleza, que foi mandante no primeiro confronto, não terá direito a entrada franca do sócio torcedor e nem ingressos para os setores Espacial e Premium. A equipe tricolor reforçou, em comunicado, o cadastro do seu torcedor no reconhecimento facial da Arena Castelão.