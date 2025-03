Assessor de arbitragem da CBF avalia lances polêmicos do Clássico-Rei e elogia árbitro

Mesmo com decisões difíceis em pênalti e expulsão, o árbitro não perdeu controle do Clássico-Rei no duelo de ida das finais do Cearense

No jogo de ida da grande final do Campeonato Cearense 2025, o Ceará conquistou a vantagem para o jogo de volta após vencer o Fortaleza, por 1 a 0, com gol de Fernando Sobral. Na partida dois lances testaram a arbitragem do duelo, comandada por Rodrigo José Pereira: no tento alvinegro, o pênalti sofrido por Galeano. Na reta final, a expulsão do volante Pol Fernández. Além disso, o controle dos ânimos dos atletas em campo e a aplicação de cartões amarelos.

Ao Esportes O POVO, o assessor de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Almeida Filho, elogiou a condução do árbitro no confronto decisivo inicial entre alvinegros e tricolores, e concordou com as decisões tomadas. Segundo a análise do profissional, a carga de Ávila no momento do pênalti foi nas costas de Galeano, e a expulsão de Pol Fernández configurou conduta violenta.