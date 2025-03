35 mil torcedores estão confirmados para Fortaleza x Ceará pela final do Cearense

O Fortaleza divulgou na tarde desta sexta-feira, 14, uma atualização da parcial de público confirmado para o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense diante do Ceará, o qual será mandante. De acordo com o Leão, 35.629 torcedores já reservaram lugar na Arena Castelão para acompanhar a decisão que irá ocorrer neste sábado, 15, às 16h30min.

25.545 bilhetes foram confirmados para a torcida do Tricolor do Pici — sendo 16.784 check-ins de sócios-torcedores e 8.761 ingressos comercializados. Do lado do Alvinegro de Porangabuçu, foram 10.084 ingressos vendidos.