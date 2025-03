Fortaleza x Ceará pela final do Cearense: veja escalação provável, retrospecto e análise

Castelão receceu Clássico-Rei no dia 8 de fevereiro deste ano / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

As primeiras linhas de mais um capítulo da rivalidade entre Ceará e Fortaleza serão escritas hoje, quando os dois clubes entrarão em campo para duelar no jogo de ida da final do Campeonato Cearense, às 16h30min, na Arena Castelão. O embate, além de representar mais uma decisão para o Vovô e o Leão, também traz consigo outro peso: vale a hegemonia do Estado, já que ambos os times possuem 46 taças conquistadas no torneio. ​ Fortaleza x Ceará pela final do Cearense 2025: como chega o Leão O Fortaleza, que emplacou cinco títulos estaduais consecutivos entre 2019 e 2023, quer voltar a erguer a taça. Após uma fase de grupos tranquila, o Leão teve uma semifinal difícil contra o Ferroviário, mas confirmou o favoritismo no segundo jogo e carimbou a ida à decisão. Na campanha, o Tricolor teve um desempenho quase perfeito: seis vitórias e um empate. Em paralelo, o time também teve a melhor defesa do certame ao lado do rival Ceará – ambos sofreram três gols.

Diferentemente do Vovô, o Leão teve a semana livre para treinar e se preparar exclusivamente para o Clássico-Rei. O tempo foi importante para o técnico Vojvoda realizar ajustes táticos na equipe, testar formações e, principalmente, recuperar fisicamente o plantel. Martínez, em entrevista coletiva, destacou que a equipe tricolor chega com "força e bom futebol" para o duelo.

"É lógico que a semana muda alguma coisa, por ser final, por ser clássico, mas sabemos que estamos chegando bem para esse jogo. Chegamos com um time muito forte, fizemos bons jogos nos últimos três confrontos. Chegamos com força e bom futebol. Contra o Ceará, será muita briga, um jogo disputado", avaliou o meio-campista.

Fortaleza x Ceará pela final do Cearense 2025: como chega o Vovô Atual campeão do Manjadinho – feito alcançado em confronto contra o próprio Fortaleza na temporada passada –, o Ceará chega com a missão de defender o título para conquistar o bicampeonato. Na campanha até a final, o Vovô venceu todos os jogos que disputou e protagonizou o melhor desempenho entre todas as equipes participantes. Além disso, o Alvinegro também tem o melhor ataque, com 19 gols em sete partidas. No meio da semana, o Ceará precisou encarar uma “guerra” em campo contra o Confiança-SE, pela Copa do Brasil. O Vovô saiu perdendo por 2 a 0, buscou o empate no segundo tempo e se classificou na disputa por pênaltis. Apesar do desgaste físico causado no elenco, o goleiro Bruno Ferreira enfatizou que o time terá que dar mais que "100%" no Clássico-Rei.

"É outro jogo. A gente sabe como clássico é, não pode errar. Todos nós sabemos que temos que dar algo a mais, só 100% não dá. Clássico é uma surpresa, e espero não ser surpreendido [...] Não vai ser fácil. A cidade toda vai estar mobilizada", disse o arqueiro. Fortaleza x Ceará pela final do Cearense 2025: os destaques do jogo O Clássico-Rei deste sábado, 15, válido pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, pode ser decidido pelos pés de dois jogadores que vêm sendo peças fundamentais na temporada: os centroavantes Lucero, do Fortaleza, e Pedro Raul, do Ceará. O primeiro já é um velho conhecido da torcida leonina. O argentino está no Pici desde 2023 e se tornou um dos jogadores mais importantes da equipe nesse período. São 137 jogos, com 53 gols e 13 assistências, além de dois títulos: o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. Neste ano, em 11 jogos disputados na temporada, balançou as redes seis vezes.

Já Pedro Raul, mesmo recém-chegado, vem conquistando a torcida alvinegra, muito por conta de seu início meteórico em Porangabuçu. Nas quatro partidas que disputou com a camisa do Vovô, marcou em todas, além de contribuir com uma assistência. O atacante estava no Corinthians-SP, onde não conseguiu se firmar, e acabou sendo emprestado ao Ceará.

Fortaleza x Ceará pela final do Cearense 2025: retrospecto Em relação ao retrospecto recente, a vantagem é do lado preto e branco da cidade. Nos últimos dez encontros, o Ceará venceu cinco e o Fortaleza apenas uma vez, além de quatro empates. O Vovô, inclusive, tem uma invencibilidade de seis jogos diante do Leão. Neste ano, os clubes se enfrentaram uma vez, pela fase de grupos do Estadual, e a equipe de Léo Condé levou a melhor por 2 a 1.

Fortaleza x Ceará pela final do Cearense 2025: análise de Victor Barros "Há quem diga que o primeiro duelo de uma final não decide nada de forma efetiva, mas acredito que o deste sábado possa ser diferente. De um lado, há um Fortaleza mordido pelos seus recentes desempenhos em clássicos e pela temporada em si, ainda distante daquilo que o torcedor tricolor espera, sobretudo pelo investimento que foi feito. A fórmula para sair com o título pode ser repetir 2023, quando venceu o jogo inicial e empatou o decisivo.

Para o Ceará, o objetivo é continuar replicando a receita que vem dando certo nos embates contra o maior rival. É notório: o time entra focado e entende a importância do maior jogo do estado. Além disso, a taça está em Porangabuçu, e os jogadores do Vovô não querem que ela saia de lá. Para completar a cereja do bolo: 46 a 46. Começa amanhã o desempate", avaliou o jornalista. Fortaleza x Ceará pela final do Cearense 2025: provável escalação Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Diogo Barbosa; Pol Fernández, Martínez e Pochettino; Marinho, Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda