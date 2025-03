Maracanã e Ferroviário disputam 3° lugar do Cearense neste sábado, no Almir Dutra

O encontro será o terceiro entre as equipes em 2025. No primeiro, o Tubarão da Barra saiu vencedor. No segundo, foi a vez do Bicolor Metropolitano

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou as informações da disputa por terceiro lugar do Campeonato Cearense de 2025, entre Maracanã e Ferroviário. O confronto, que será decido em jogo único no estádio Almir Dutra, em Maracanaú-CE, ocorrerá às 19 horas deste sábado, 15, pouco depois do jogo de ida da grande final, entre Ceará e Fortaleza.

Por ter alcançado uma campanha melhor na primeira fase, o Bicolor Metropolitano será mandante no terceiro embate entre as equipes no ano. No primeiro, o Ferroviário venceu por 1 a 0 na fase de grupos do Estadual. No segundo, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, o Maracanã eliminou o Tubarão na disputa por pênaltis.