Fortaleza x Ferroviário tem mais de 16 mil pessoas confirmadas no Presidente Vargas

A decisão entre Fortaleza e Ferroviário, no Clássico das Cores que vale vaga na final do Campeonato Cearense, será disputada com casa cheia no Presidente Vargas. De acordo com a parcial de público divulgada pelo Tricolor do Pici, mais de 16 mil pessoas confirmaram presença na arquibancada do estádio para acompanhar a partida, que tem o Leão como mandante.

Segundo o Fortaleza, a partida conta com 10.308 check-ins realizados por torcedores tricolores e mais 6.176 ingressos vendidos, totalizando 16.484 pessoas. Assim, a capacidade total do Presidente Vargas está próxima de ser alcançada, que é de 20.166 lugares.