Tirol x Ferroviário ao vivo pelo Campeonato Cearense; siga transmissão

Após perder o primeiro jogo por 2 a 1, o Tirol precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de fase sem necessidade de pênaltis. Já o Ferroviário, joga pelo empate e aposta na boa fase que está vivendo para avançar de fase no estadual. O confronto ocorre neste sábado, 22, a partir das 16 horas, no estádio Presidente Vargas, pelas quartas de final do Campeonato Cearense 2025. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.

Tirol x Ferroviário ao vivo: ouça via Youtube