Atacante Dentinho exalta campanha do Horizonte no Estadual: "Escrevendo a história"

Atacante Diego Dentinho, do Horizonte, marcou o gol que classificou o Galo do Tabuleiro para as quartas de final do Cearense de 2025 / Crédito: Foto: Ray Martins/Horizonte FC

Após o confronto contra o Azulão do Centro-Sul, o atacante Diego Dentinho, autor do gol da equipe horizontina, comentou sobre a importância da classificação para as fases finais do certame.

“É muito importante passar de fase. Estamos escrevendo a história, passamos para as quartas de final do Campeonato Cearense e garantimos nossa vaga na primeira divisão do estadual de 2026. É uma conquista importante não só para mim, mas para todo mundo que está envolvido no trabalho. O mérito é de todo mundo que está envolvido, do mais baixo cargo ao mais alto”, afirmou o atleta. Taça em disputa Com o avanço para a próxima fase, o Horizonte irá enfrentar o Maracanã, em jogos de ida e volta, nos próximos dias 16 e 23, sendo o primeiro deles no Estádio Domingão, em Horizonte. O vencedor deste confronto, além de avançar as semifinais do estadual, conquistará a Taça Padre Cícero deste ano.