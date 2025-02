Ferroviário vence Cariri no Romeirão e avança para as quartas de final do Cearense

O Ferroviário venceu o Cariri por 2 a 0 na noite deste sábado, 8, no Romeirão, em Juazeiro do Norte. Com a vitória segura, o Tubarão da Barra finaliza a fase de grupos na terceira colocação do Grupo B, com sete pontos somados, e se classifica para as quartas de final do Campeonato Cearense.

Com o início da partida no Romeirão, o Cariri fez valer o mando de campo e impôs seu ritmo de jogo desde os primeiros momentos. Mesmo já confirmado na disputa do quadrangular de rebaixamento ao entrar em campo, o Negro-Anil se apresentou de maneira incisiva e pressionou o Ferrão durante boa parte do jogo.

Logo aos seis minutos do duelo, o Índio apresentou perigo com um chute do atacante Carlison pelo lado direito do campo, mas a bola passou à direita do goleiro João Vitor. Nos lances seguintes, o Cariri permaneceu com intensidade na partida, especialmente pelas boas jogadas orquestradas pelo laterais da equipe. Dessa maneira, o time de Edson Leivinha revezava as chegadas perigosas na área do Ferrão.

Sem grande poder de reação e apagado na partida, o Ferroviário criou poucas chances e, quando conseguia superar a defesa negro-anil, falhava ao mandar a bola para o fundo da rede. Assim, o duelo se desenhava favorável ao Cariri, que apesar de não alterar o placar, foi efetivo em controlar a primeira etapa. Até o fim do primeiro tempo, o Índio ainda tentou mais finalizações perigosas, mas sem sucesso.

Na volta para o segundo tempo, porém, o cenário foi diferente. Com mudanças no plantel, o Ferroviário dominou a segunda etapa com boas chances criadas, principalmente na bola parada. Nesse ritmo, o time coral abriu o placar aos dez minutos, com gol de Allanzinho, na entrada da pequena área.