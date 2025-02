FCF divulga calendário das quartas de final do Campeonato Cearense

Placa do Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou na noite desta segunda-feira, 10, a tabela detalhada das quartas de final e as datas base das semifinais do Campeonato Cearense de 2025. Ferroviário, Tirol, Horizonte e Maracanã disputam uma vaga nas semis, onde irão enfrentar o Ceará ou o Fortaleza, já classificados. As quartas de final irão ocorrer entre os dias 15 e 23 de fevereiro. O primeiro duelo é entre Ferroviário e Tirol, que realizam o jogo de ida no próximo sábado, 15, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas. No dia seguinte, domingo, 16, o Horizonte recebe o Maracança no Domingão às 16h30min.

Os jogos de volta ocorrem uma semana depois. No sábado, 22, o Tirol joga como mandante diante do Ferroviário no estádio Presidente Vargas às 16h30min. No domingo, 23, o último classificado será definido quando o Maracanã recebe o Horizonte às 16 horas no estádio Almir Dutra, em Maracanaú.

As semifinais estão datas para ocorrer nos dois primeiros sábados de março. No dia 1°, o Ceará joga na condição de visitante contra o classificado do duelo entre Horizonte e Maracanã, enquanto o Fortaleza joga, também fora dos seus domínios, diante do classificado entre Tirol e Maracanã. Os jogos de volta terão Ceará e Fortaleza como mandante. Quadrangular da Permanência Entre os jogos da busca pelo título, a FCF também divulgou as datas dos jogos da Quadrangular da Permanência em que Barbalha, Floresta, Cariri e Iguatu vão em busca de fugir do rebaixamento no Estadual. Os confrontos irão ocorrer entre os dias 15 e 27 de fevereiro. Confira lista dos jogos: 1ª rodada