Anderson Daronco será o árbitro de Ceará x Fortaleza pela final do Campeonato Cearense

A arbitragem de vídeo será conduzida por Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais, com auxílios dos conterrâneos Marcus Vinicius Gomes e Daniel Victor Costa Silva. O carioca Pericles Bassols Pegado Cortez atuará como observador do VAR.

O árbitro FIFA de 43 anos será auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse, de São Paulo, e Michael Stanislau, do Rio Grande do Sul.

A Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (CA-FCF) divulgou nesta quarta-feira, 3, a arbitragem para a final do Campeonato Cearense 2024. Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, será responsável por conduzir o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza.

Histórico de Anderson Daronco em Clássico-Rei

O Clássico-Rei pela final do Campeonato Cearense 2024 será o quinto na trajetória profissional de Anderson Daronco. Em duas ocasiões, o gaúcho foi escalado pela Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (CA-FCF) para comandar a decisão do estadual envolvendo os arquirrivais.

Em 2014, Daronco conduziu o empate sem gols entre Ceará e Fortaleza na Arena Castelão, resultando no título do Alvinegro de Porangabuçu.

Cinco anos depois, em 2019, comandou a vitória do Fortaleza por 1 a 0, resultando no título do Tricolor do Pici.