Floresta x Fortaleza pelo Cearense 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Lobo da Vila e Leão do Pici duelam neste sábado, 1º, às 16h30min, no PV, pela quarta rodada da fase de grupos do Estadual

Invictos no Campeonato Cearense , Floresta e Fortaleza medem forças neste sábado, 1º, a partir das 16h30min, no Estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada. O Tricolor precisa vencer para se garantir na semifinal de maneira antecipada, enquanto o Lobo mira carimbar vaga nas quartas de final.

Comandado por Marcelo Chamusca, ex-Fortaleza e Ceará, o Floresta soma uma vitória e dois empates em três jogos no Estadual. O Lobo largou com vitória sobre o Barbalha (3 a 1) e depois ficou na igualdade com Iguatu (1 a 1) e Ferroviário (3 a 3) . Diante do Tubarão da Barra, na última quarta-feira, 29, chegou a estar à frente do placar duas vezes, tomou a virada e arrancou o empate.

Segundo colocado do Grupo B, com cinco pontos, o Verdão está quatro pontos atrás do líder Ceará e um à frente de Maracanã e Horizonte. Os comandados de Chamusca são um dos poucos ainda invictos no Estadual, ao lado do Alvinegro de Porangabuçu e do Leão do Pici.

Diante do Tricolor, a equipe da Vila Manoel Sátiro não poderá contar com o atacante Ruan, que defendeu o Fortaleza em 2013. O camisa 7, que anotou dois gols no jogo de estreia, lesionou o ombro diante do Iguatu e está sob os cuidados do departamento médico. A vaga no setor ofensivo deve seguir com Vitinho, que balançou as redes contra o Ferroviário.

Floresta x Fortaleza pelo Cearense 2025: como chega o Leão

Com 100% de aproveitamento na temporada, o Fortaleza emendou três triunfos consecutivos pelo Manjadinho (Horizonte, Cariri e Maracanã) e já pode se garantir na semi nesta rodada, em caso de vitória no PV, o que amenizaria a responsabilidade de pontuar no Clássico-Rei da última rodada para se classificar entre os quatro melhores do certame.