Campeonato Cearense 2025: todos os detalhes da fórmula, datas e vagas nacionais

Cada clube contou com pelo menos um representante membro de sua diretoria. Pelo Fortaleza, o presidente Alex Santiago esteve presente. Lucas Drubscky e Haroldo Martins representaram o Ceará Crédito: Rangel Diniz/Especial para O POVO

Após reunião com o Conselho Técnico do Campeonato Cearense, a Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu na manhã desta quinta-feira, 14, o regulamento do Manjadinho para a próxima temporada. A competição manterá o modelo atual de disputa, com os dez clubes participantes divididos em dois grupos de cinco, mas com algumas novidades, como a disputa de terceiro lugar. A data para o sorteio será definida na próxima semana. A principal mudança para 2025 será o calendário, com datas mais próximas, adaptando-se ao novo calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Assim, está previsto para iniciar no dia 18 de janeiro e terminar em 22 de março. A federação ainda confirmou, no evento, o uso do Árbitro de Vídeo (VAR) completo nas semifinais e finais, além de novas regras para ações de marketing e mosaicos na torcida.

O Estadual terá um formato semelhante ao de 2023. Os dez times participantes serão divididos em dois grupos, em sorteio que deve acontecer na próxima semana, na quinta, 21, ou sexta-feira, 22. A confirmação da data será divulgada pela FCF na próxima segunda-feira, 11. Neste ano, os times que disputarão o Manjadinho vão ser: Ceará, Fortaleza, Maracanã, Ferroviário, Floresta, Iguatu, Horizonte, Barbalha, Tirol e Cariri. Na primeira fase, cada equipe disputa um único jogo diante dos adversários da chave oposta. Nesta, está garantido que tanto Fortaleza e Ceará como Barbalha e Tirol ficarão em grupos distintos, para garantir um Clássico na capital e outro no interior. Após o término da sequência das cinco partidas, os primeiros colocados de cada grupo se classificam direto para as semifinais, enquanto as outras duas vagas serão decididas nas quartas de final entre os segundos e terceiros colocados de cada chaveamento. As partidas dessa fase serão disputadas em formato de ida e volta. O time com melhor campanha na primeira etapa do certame decide em casa.



Após as definições, as semifinais serão jogadas também em formato de ida e volta. Os classificados do Grupo A decidem um finalista e os do Grupo B o outro, prevalecendo o mando do segundo embate para a equipe com a melhor campanha da primeira fase.A final também será decidida em jogos de ida e volta. O time com a melhor campanha, somado o desempenho da primeira fase e semifinal, decide o título como mandante. Das quartas de final em diante, caso prevaleça o empate no acumulado dos resultados, o vencedor será decidido por pênaltis. O diferencial neste ano é a disputa de terceiro lugar. Conforme dito pelo vice-presidente da federação, a opção aumenta uma data para os times que não chegam à final e pode ser crucial para uma vaga na Copa do Brasil, posto os resultados dos últimos anos – para não depender apenas da campanha de ambos. Na edição que está por vir, a FCF custeará o VAR completo nas semifinais e finais, contratando a mesma empresa responsável pelo uso da ferramenta na Série A do Brasileirão.

Outra novidade será a nova política de ações de marketing. Agora, tudo terá que passar pela FCF, assim como pirotecnias na torcida e até mesmo mosaico. Seguindo a linha de melhor controle visando as transmissões, a federação confirmou que os uniformes das equipes agora serão escolhidos e divulgados pelo DCO 48 horas antes dos confrontos. Neste ano, os clubes poderão relacionar até 50 atletas, com data limite prevista para 28/02, que indica o período antecedente às semifinais, conforme o calendário-base divulgado na reunião do conselho. Confira as datas-base dos jogos do Campeonato Cearense 1ª rodada - 18/01

2ª rodada - 25/01

3ª rodada - 29/01

4ª rodada - 01/02

5ª rodada - 08/02

Quartas de final (ida) - 15/02

Quartas de final (volta) - 22/02

Semifinais (ida) - 01/03

Semifinais (volta) - 08/03

Final (ida) - 15/03

Final (volta) - 22/03 Entenda como funcionará as classificações e vagas para torneios nacionais Vagas na Copa do Brasil As vagas diretas na Copa do Brasil serão destinadas ao campeão e ao vice do Estadual. Caso estes consigam a vaga por meio da Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou alguma competição internacional, a vaga e repassada seguindo a ordem de colocação – aqui posta a importância da disputa de terceiro lugar.