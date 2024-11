Ceará e Fortaleza disputam final do Campeonato Cearense Feminino

Ceará e Fortaleza decidem final do Campeonato Cearense Feminino 2024. Crédito: Gabriel Silva/CSC

Protagonizando a final do Campeonato Cearense Feminino pela sexta vez consecutiva, Ceará e Fortaleza se enfrentam neste sábado, 23, às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas, em busca do título estadual. No terceiro Clássico-Rainha da competição, o Alvinegro busca defender o título e conquistar o bicampeonato sobre o arquirrival. O Leão, por sua vez, encara como uma revanche da última edição, quando foi derrotado pelo rival nas disputa de pênaltis.

Com campanhas diferentes, os clubes chegam à final em contextos distintos. Na fase de grupos, Ceará e Fortaleza se classificaram como primeiros colocados do grupo A.

Após a classificação diante do R4, Erivelton Viana, técnico do Ceará, destacou a necessidade de um trabalho de recuperação com o elenco do Vovô para chegar forte diante do arquirrival. “Sabemos o momento do Fortaleza, é uma equipe pronta. Então teremos que recuperar nossas atletas, ver o que erramos nesse jogo contra o R4, ver novamente nossos jogos contra o Fortaleza e, acima de tudo, fazer nosso trabalho e ter fé em Deus para conquistar o título”, disse o treinador alvinegro. Técnico do Leão, Erandir reforçou a dificuldade do confronto contra o maior rival, mas mostrou confiança na preparação do elenco para a decisão.