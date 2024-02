Iguatu vence o Floresta e decide quartas de final contra o Ferroviário em casa no Estadual

Com o resultado, o Azulão conquista mais três pontos e confirma a segunda colocação no grupo B

O primeiro tempo da partida contou com marcação cerrada por parte das duas equipes, que forçaram oportunidades de chute ao gol. No entanto, o jogo pegado deixou a disputa apática, com jogadores falhando em fazer a rede balançar.

O Iguatu venceu o Floresta na tarde deste sábado, 17, no Estádio Morenão, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Cearense de 2024. Com um placar de 1 a 0, o time dono da casa confirmou a 2ª colocação do grupo B do Estadual e terá o Ferroviário como adversário nas quartas de final.

No segundo tempo a disputa começou com um volume maior de movimentações, mas o clima só esquentou nos acréscimos. Isso porque, aos 46 minutos, o atacante Hebert recebeu uma bola área e conseguiu aproveitar a chance colocando ela por cima do goleiro, fazendo o único gol da partida.



Com o resultado, o Azulão conquista mais três pontos e confirma a segunda colocação no grupo B. Time vai para as quartas de final contra o Ferroviário, assumindo o mando de campo no jogo da volta.

Já o Lobo da Vila Manoel Sátiro permanece em terceiro do grupo A, ficando atrás do Maracanã e do Fortaleza.