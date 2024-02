No PV, Floresta e Barbalha empatam sem gols pela quarta rodada do Estadual

Equipes até tentaram, mas não conseguiram sair do zero em jogo disputado no Estádio Presidente Vargas

Floresta e Barbalha empataram sem gols na noite desta sexta-feira, 9, pelo Campeonato Cearense. Atuando no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, as equipes até tentaram, mas não conseguiram sair do zero em jogo válido pela quarta rodada do certame estadual.

Com o resultado, o Verdão da Vila chegou aos sete pontos somados e segue na terceira colocação do Grupo A do Estadual - inclusive já garantido na fase mata-mata. Já a Raposa do Cariri pontuou pela primeira vez na competição e subiu para a quarta posição do Grupo B.



Floresta 0x0 Barbalha - O jogo

Melhor organizado em campo, o time da Vila Manoel Sátiro iniciou a partida propondo jogo contra um Barbalha que pouco tocava na bola. Primeiro, a equipe alviverde tentou em cobrança de falta com Davi Castro, mas o goleiro Fabrício defendeu sem grandes dificuldades.