Fortaleza x Ceará: primeiro Clássico-Rei do ano terá 56.849 ingressos disponíveis

Mandante do confronto, o Leão terá direito a 33.673 ingressos, enquanto o Vovô fica com os 23.176 ingressos restantes da carga disponível

Em reunião, a Federação Cearense de Futebol apresentou para Ceará e Fortaleza o Plano de Ação do primeiro Clássico-Rei da temporada, que acontece no próximo sábado, 17, às 16h40min, na Arena Castelão, em duelo da quinta rodada do Campeonato Cearense. Ao todo, foram disponibilizados 56.849 ingressos.

Por ser o clube mandante do confronto, o Fortaleza terá disponível 33.673 ingressos para sua torcida, destinados aos seguintes setores: Superior Sul, Inferior Sul, Superior Central, Inferior Central, Especial e Premium. Já o Ceará, clube visitante, recebeu a carga dos 23.176 ingressos restantes para os setores da Superior Norte, Inferior Norte, Superior Central e Inferior Central.