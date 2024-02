Iguatu garante vaga na Série D 2025 após empate contra Maracanã

Com Fortaleza, Ceará e Ferroviário já garantidos em divisões superiores à quarta divisão, Iguatu garantiu sua vaga via classificação no Estadual

O Iguatu assegurou calendário em 2025 após garantir vaga na Série D do próximo ano. A confirmação da classificação veio após empate em 2 a 2 contra o Maracanã em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Cearense, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú.

Com Fortaleza, Ceará e Ferroviário já garantidos em divisões do Campeonato Brasileiro (Série A, Série B e Série C, respectivamente), o Iguatu garantiu sua vaga na Série D 2025 via classificação no Estadual.

Atualmente em segundo colocado do Grupo B com sete pontos, Iguatu já tem vaga garantida nas quartas de final do Campeonato Cearense e disputa a primeira classificação do grupo com Ferroviário e Ceará.