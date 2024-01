Raimundinho pede calma em cobrança e cita fator mental no Ferroviário: "É um elenco novo"

O Tubarão da Barra alcançou a primeira vitória da temporada diante do Atlético-CE e já inicia preparação para a próxima partida, diante do Caucaia

Ao ser questionado sobre o desempenho do time, que perdeu diversas chances de gol por erros de finalização ao longo da partida, Raimundinho falou novamente a respeito do tempo de preparação da equipe para a temporada.

Após ser derrotado pelo Floresta na estreia do Campeonato Cearense, o Ferroviário obteve sua primeira vitória no certame diante do Atlético-CE na noite desse domingo, 28. Em entrevista coletiva pós-jogo, o coordenador técnico e atual treinador interino da equipe, Raimundo Wagner, falou sobre a partida e ressaltou a importância de trabalhar a parte mental da equipe coral.

“Agora a finalização é questão de tempo, trabalho. A gente não tem tempo para a quarta-feira já, nós não temos tempo. Na semana que vem que vai ter uma folga maior, vamos fazer mais esse trabalho de finalização. Mas volto a dizer, é preciso ter calma e tranquilidade”, destacou o coordenador técnico.

Após conquistar os três pontos diante do Atlético-CE, o Ferrão ocupa a terceira colocação do grupo B. Agora o Tubarão da Barra se prepara para enfrentar o Caucaia nesta quarta-feira, 31, às 19 horas, no Estádio Municipal Raimundo de Oliveira. O adversário metropolitano é o quarto colocado do grupo A e está na zona de rebaixamento.