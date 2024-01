Com gol nos acréscimos, Ferroviário bate Atlético-CE e conquista 1ª vitória no Cearense

Ferroviário e Atlético-Ce se enfrentaram neste domingo, 28, no estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Cearense. Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Após três jogos, o Ferroviário conquistou a primeira vitória da temporada 2024. Com doses de emoção, o Tubarão da Barra bateu o Atlético-CE na tarde deste domingo, 28, no estádio Presidente Vargas. Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Cearense, o grupo coral abriu o marcador logo aos três minutos, com Ernandes, mas a consagração do triunfo só veio nos acréscimos da segunda etapa, com um tento de pênalti de Ciel. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No segundo tempo, o camisa 10 Breno havia marcado para a Águia da Precabura e deixado tudo igual no placar, antes de Ciel garantir o triunfo do Tubarão.

A partida, que marcou a estreia de Raimundo Wagner como treinador — ainda que interino, já que ele é tido como coordenador técnico do grupo — , se desenhou bem ao Ferroviário desde os minutos iniciais. Os primeiros lances foram todos de predomínio do Tubarão. Aos três minutos, após um cruzamento de Ciel, houve um bate rebate na área que sobrou por último para o camisa 6 Ernandes. Apesar de estar entre dois adversários e o goleiro, o lateral arriscou e abriu o marcador diante de mais de 500 torcedores presentes. Com o tento marcado, o grupo coral não teve dificuldade em seguir pressionando no campo ofensivo, principalmente com os espaços deixados pela defesa do Atlético Cearense. Por pecar demais no último terço do campo, o Ferrão acabou indo para o intervalo sem balançar as redes. O segundo tempo teve um enredo mais diferente e cheio de emoções para os dois lados. Para aumentar a vantagem, o Ferroviário pressionou, mas um novo gol anulado aos três minutos acabou por diminuir o ritmo da equipe. Do outro lado do campo, o técnico João Carlos sacou mudanças na Águia da Precabura e potencializou o grupo na busca da igualdade, que aconteceu aos 12 minutos. Em uma jogada de contra-ataque, Ari deu um passe infiltrado para o camisa 10, Breno, que não perdoou.

Play

Com a igualdade no placar, o jogo ficou mais disputado e, ainda que o grupo coral tivesse mais a bola, o Atlético-CE não se esmorecia. A expulsão do camisa 3, Diogo, para o time da Lagoa, ainda mexeu com os ânimos do embate, mas a Água da Precabura não desistiu de buscar a virada. Quem balançou as redes, entretanto, foi o Tubarão da Barra. Nos acréscimos, em uma cobrança de pênalti, Ciel colocou o Ferroviário entre as equipes que conquistaram os três pontos na rodada.