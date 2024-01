De técnico novo, Ferroviário encara Atlético-CE; veja outros jogos da 2ª rodada do Cearense

Na primeira partida, a equipe coral foi derrotada pelo Floresta por 3 a 1 de virada, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no último sábado, 20. O resultado, inclusive, foi determinante para o futuro do técnico Matheus Costa no clube. Após o revés, a diretoria do Tubarão decidiu encerrar a passagem do treinador pela Barra.

Após uma rodada de abertura movimentada, as equipes cearenses retornam aos campos neste fim de semana com objetivos distintos pelo Campeonato Estadual 2024. O Ferroviário, por exemplo, almeja "apagar" a má impressão deixada na estreia do certame.

O novo técnico do Peixe ainda não foi anunciado, mas um velho conhecido do futebol cearense comandará o time neste domingo, 28, diante do Atlético. Trata-se de Raimundo Wagner, o Raimundinho, que foi contratado pelo clube na última semana para o cargo de coordenador técnico e desempenhará a função de treinador de forma interina.

“Vamos dar o nosso melhor. Sabemos que o jogo vai ser muito difícil no domingo, mas com certeza vamos correr muito para bater essa vitória e começar a ingressar em busca dessa classificação na competição", disse Raimundinho sobre a partida.

O embate entre Ferroviário e Atlético reúne dois times que buscam vencer após estrearem de forma negativa. A Água, assim como o Tubarão, foi derrotada pelo Iguatu por 2 a 0. As equipes se enfrentam às 16 horas (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

Antes, porém, outro duelo promete movimentar a segunda rodada do Campeonato Cearense. No Centro-Sul do Estado, Iguatu e Caucaia medirão forças às 18 horas, no estádio Morenão. Ambos os times chegam embalados após triunfos na rodada de abertura, quando o Azulão bateu o Atlético e a Raposa superou o Barbalha.

Neste ano, o time do interior almeja chegar às semifinais do certame pela terceira vez seguida. Já a equipe da Região Metropolitana quer conquistar a permanência na elite sem grandes sustos - visto que em 2023 disputou o quadrangular do rebaixamento.