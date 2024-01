Ferroviário encara o Atlético-CE almejando primeira vitória no Campeonato Cearense 2024

Time coral foi derrotado pelo Floresta no jogo de abertura do Estadual e agora busca pontuar pela primeira vez na competição

O Ferroviário entra em campo neste domingo, 28, pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2024. Atuando como visitante, o time coral encara o Atlético Cearense no Estádio Presidente Vargas, às 16 horas (de Brasília).

A partida pode marcar uma retomada da equipe da Barra do Ceará no certame. Isso porque o Tubarão foi derrotado pelo Floresta no jogo de abertura do Estadual. No duelo em questão, o time até abriu o placar com Vinícius Alves, mas sofreu a virada e acabou sendo superado por 3 a 1.

O resultado negativo foi determinante para o futuro do então técnico Matheus Costa: a diretoria do Tubarão decidiu encerrar a passagem do treinador pela Barra. O novo comandante do Peixe ainda não foi anunciado, mas um velho conhecido do futebol cearense comandará o time hoje, diante do Atlético.