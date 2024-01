Fortaleza e Horizonte se enfrentam em jogo de abertura do Cearense de 2024

Para marcar a abertura do Estadual, os atuais campeões da primeira e segunda divisão do torneio se enfrentam na Arena Castelão Crédito: foto à esquerda: Mateus Lotif/Fortaleza | foto à direita: Carlos Roosewelt

Para marcar a abertura do Estadual, os atuais campeões da primeira e segunda divisão do torneio se enfrentam na Arena Castelão e buscam somar os primeiros pontos na fase de grupos. Fortaleza e Horizonte vão a campo às 16h40min deste sábado, 20, e darão o pontapé inicial na temporada do futebol cearense. Na competição, o escrete vermelho-azul-e-branco defende sua atual hegemonia na competição e projeta uma sequência de títulos inédita no futebol local: o hexacampeonato. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine + Campeonato Cearense 2024: confira guia completo do Estadual



Por sua vez, o Galo do Tabuleiro está de volta à elite do futebol cearense após dois anos, vindo com status de campeão da Segundona, e traça a permanência como seu principal objetivo neste retorno, mesmo sonhando com uma classificação para uma competição nacional em 2025. Leia mais Cearense 2024: Fortaleza defende hegemonia e busca hexa inédito

Cearense 2024: de volta à elite, Horizonte visa permanência na Série A do Estadual Sobre o assunto Cearense 2024: Fortaleza defende hegemonia e busca hexa inédito

Cearense 2024: de volta à elite, Horizonte visa permanência na Série A do Estadual Com 46 títulos estaduais, o Leão do Pici realizou sua reapresentação no dia 10 de janeiro. Para 2024, o Fortaleza vem seguindo a cartilha de qualificar o elenco com boas peças, mas manter a base do ano anterior, que conquistou o Cearense e chegou à final da Sul-Americana. Até o momento, o clube contratou Santos (goleiro), Tomás Cardona (zagueiro), Luquinhas (meio-campista) e Moisés (atacante).

Dentre as novas peças do Tricolor, Santos, Luquinhas e Moisés foram regularizados no BID e podem estrear. O argentino Tomás Cardona deve ficar disponível apenas a partir da segunda rodada.

O Horizonte montou um novo plantel para o Estadual. A diretoria do clube contratou quase 20 atletas.

Play

Visando encontrar rapidamente o entrosamento, o Galo iniciou os treinamentos para a temporada já no dia 18 de dezembro. Durante este período, realizou jogo-treino contra Ferroviário e Atlético-CE. Entre os remanescentes da segunda divisão, estão os atacantes Tico Baiano e Roberto Witalo, além do lateral Berg Santos.

O treinador do Horizonte no Campeonato Cearense será Filinto Holanda, mantido no cargo após levar o clube ao título da Série B do Estadual. Em 2023, o clube disputou 14 partidas pela Segunda Divisão do Estadual, com seis vitórias, cinco empates e três derrotas registradas.

Fortaleza x Horizonte – Ficha técnica Prováveis escalações Fortaleza 4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison (Sasha), Pochettino (Pedro Augusto) e Calebe; Pikachu, Lucero e Moisés (Machuca). Téc: Juan Pablo Vojvoda. Horizonte