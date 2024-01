Cearense 2024: Fortaleza defende hegemonia e busca hexa inédito

FORTALEZA, CE, BRASIL,07.04.2023: Final do campeonato cearense, Fortaleza vs Ceará, arena Castelão. Crédito: FÁBIO LIMA

Pentacampeão estadual, o Fortaleza estreia no Campeonato Cearense de 2024 neste sábado, 20, às 16h40min, contra o Horizonte, na Arena Castelão, defendendo a hegemonia na competição e buscando uma sequência de títulos inédita no futebol local: o hexacampeonato. Com 46 títulos conquistados, o Tricolor do Pici iniciou a preparação para o torneio no último dia 10 de janeiro. Em 2024, o Fortaleza conseguiu manter o time-base que conquistou o Estadual e chegou à final da Sul-Americana, mas reforçou o elenco com a chegada de quatro atletas: Santos (goleiro), Cardona (zagueiro), Luquinhas (meio-campista) e Moisés (atacante). "A estreia é importante. Estamos nos preparando. A estreia, para nós, é um momento de comunicação perto com o torcedor. Teremos todos os jogadores disponíveis, terei que escolher e é o começo de um novo ano", disse Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, em entrevista coletiva.