Cearense 2024: de volta à elite, Horizonte visa permanência na Série A do Estadual

Retornando à elite do futebol cearense após dois anos, tendo conquistado a Série B do Estadual em 2023, o Horizonte iniciou as preparações para o certame no dia 18 de dezembro

“Estamos nos preparando desde o dia 18 de dezembro. Primeiro, queremos permanecer, fazer um campeonato legal, bonito e permanecer na Série A do Cearense, tentando levar o Horizonte à Série D do Brasileiro e brigar com as equipes, fazer com que o clube volte ao seu patamar antigo, onde trouxemos Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Guarani, para jogar contra nós. Isso é um sonho”, disse Carlinhos Nogueira, presidente do Horizonte.

Para isso, a diretoria contratou quase 20 atletas para construir o plantel que disputará o Estadual a partir do próximo sábado, 20. Apesar do objetivo ser claro, a cúpula do Horizonte pensa em recolocar o clube numa competição nacional em 2025.

O Galo do Tabuleiro iniciou as preparações para o certame no dia 18 de dezembro. Durante este período, realizou jogo-treino contra Ferroviário e Atlético-CE visando preparar o elenco. O grupo conta com nomes que participaram do título da Segundona local, como o lateral-direito Berg Santos e os atacantes Tico Baiano e Roberto Witalo.

A estreia será diante do atual pentacampeão do Estadual, o Fortaleza, na Arena Castelão. Este será o 28° confronto entre as equipes na história do Campeonato Cearense. A Prefeitura de Horizonte disponibilizará transporte gratuito para levar os torcedores até o estádio para apoiar o Galo do Tabuleiro, com saída prevista do Domingão (ponto de encontro) às 14 horas, no dia da partida.

“Temos que enfrentar o Fortaleza. O medo não existe, existe respeito. Queremos enfrentar o Fortaleza da melhor forma, respeitando, mas tentando ocupar o nosso espaço. Não entraremos para perder, entraremos com o intuito de ganhar o jogo, é o nosso objetivo. Sabemos da grandeza, mas temos que enfrentá-los da melhor forma”, comentou Carlinhos.

O treinador do Horizonte no Campeonato Cearense será Filinto Holanda, mantido no cargo após levar o clube ao título da Série B do Estadual. Em 2023, o clube disputou 14 partidas pela Segunda Divisão do Estadual, com seis vitórias, cinco empates e três derrotas registradas.

Natural de Pacoti, no Ceará, o treinador de 62 anos acumula passagens por Gama, Ferroviário, Crato, Tiradentes, Moto Club, Itapipoca, Maracanã, Guarani de Juazeiro, Guarany de Sobral, entre outros. Compõem a comissão o auxiliar Júnior Mineiro, o preparador físico Víctor Hugo e o preparador de goleiros Adriano Albino.

Horizonte Futebol Clube

Apelido: Galo do Tabuleiro



Cidade: Horizonte–CE

Fundação: 27/03/2004



Presidente: Carlinhos Nogueira



Calendário em 2024: Série A do Campeonato Cearense

Campeonato Cearense 2024: tabela de jogos do Horizonte

1ª rodada — 20/01 (sábado) — Fortaleza x Horizonte, às 16h40min, na Arena Castelão, em Fortaleza



2ª rodada — 26/01 (sexta-feira) — Horizonte x Maracanã, às 20 horas, no Estádio Domingão, em Horizonte



3ª rodada — 04/02 (domingo) — Floresta x Horizonte, às 16h30min, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza



4ª rodada — 10/02 (sábado) — Horizonte x Atlético-CE, às 16 horas, no Estádio Domingão, em Horizonte



5ª rodada — 17/02 (sábado) — Caucaia x Horizonte, às 16h40min, no Estádio Raimundão, em Caucaia

Veja contratações do Horizonte para o Campeonato Cearense 2024