Ferroviário e Floresta se enfrentam no PV pela 1ª rodada do Cearense

Ferroviário e Floresta se enfrentam no estádio Presidente Vargas pela rodada de abertura do Campeonato Cearense 2024. Crédito: Ronaldo Oliveira/Floresta EC

Pela rodada de abertura do Campeonato Cearense, Ferroviário e Floresta se enfrentam em primeiro jogo no estádio Presidente Vargas neste sábado, 20, às 18 horas. O embate marca o encontro dos dois cearenses que disputarão à Série C do Brasileirão nesta temporada. As duas equipes possuem objetivos similares no Estadual. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De um lado, o Lobo da Vila Manuel Sátiro tem como meta principal chegar às semifinais para alcançar vaga na Copa do Nordeste de 2025.

Do outro, o Tubarão da Barra também quer a classificação para o torneio regional, mas mira um pouco mais alto. Obstinado, o grupo coral deseja levantar a taça para dar fim a um longo jejum e, de quebra, frear a hegemonia de títulos construída por Ceará e Fortaleza desde 1996. Por esses motivos, ambas as equipes chegam ao jogo com o mesmo tipo de ansiedade. Do lado do Lobo da Vila, a expectativa é de um jogo difícil por parte do técnico Felipe Surian, que exaltou as qualidades do adversário antes do embate. "Logo de estreia pegamos uma boa equipe que vem de uma conquista nacional, bem treinada. Todos os jogos serão difíceis, mas começar enfrentando o Ferroviário e o Ceará será bem complicado nessas primeiras disputas. Vamos buscar fazer um grande jogo desde o início propondo nosso objetivos e consequentemente buscando um resultado positivo", falou ele.

A qualidade do duelo também foi destacada pelo volante coral, Lincoln. "Sabemos que é importante estrear bem na competição, com um resultado positivo, e sabemos da qualidade da equipe do Floresta e dos jogadores que têm lá. Por isso, esperamos executar bem tudo que o professor nos passou", disse o jogador.

Os dois times começaram 2024 aquém das expectativas. O Ferroviário se despediu precocemente da Copa do Nordeste, ainda na fase preliminar, ao ser superado nos pênaltis pelo Asa. Já o Floresta viveu a despedida antes do que pretendia na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao tomar uma virada do Botafogo-SP na segunda fase. No torneio de base, atuaram seis dos 30 atletas que hoje compõem o elenco alviverde para o Estadual. Antes do duelo entre Tubarão da Barra e Lobo da Vila, o Campeonato Cearense 2024 começa com jogo entre Fortaleza e Horizonte. As equipes se enfrentam no sábado, 20, às 16h40min, na Arena Castelão.

Ficha técnica Ferroviário 4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Henrique Vermudt, William Rocha e Hernanes; Lincoln, Ralph e Soares; Vinicius Alves, Gabryel Martins e Ciel. Técnico: Matheus Costa.

Floresta