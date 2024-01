Cearense 2024: Ferroviário almeja chegar à final e quebrar hegemonia no Estado

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 06.01.2024: Jogo eliminatória da Copa do Nordeste Ferroviario vs Asa. estádio Presidente |Vargas. Crédito: FÁBIO LIMA

Vindo de uma temporada histórica, o Ferroviário entra em campo pelo Campeonato Cearense a partir deste sábado, 20, enfrentando o Floresta, no Estádio Presidente Vargas. Após a decepcionante eliminação para o ASA-AL na fase preliminar da Copa do Nordeste, o Estadual ganha ainda mais importância para o Tubarão da Barra, que quer o título para quebrar a hegemonia de Ceará e Fortaleza, que dura desde 1996. Apesar da derrota para os alagoanos nos pênaltis e da falha no primeiro objetivo do ano, o Tubarão demonstra estar pronto para alcançar as metas subsequentes, tanto no Cearense quanto na Copa do Brasil e na Série C do Brasileirão.

Antes mesmo de não atingir a classificação no Nordestão, a diretoria já enxergava o Cearense como uma oportunidade para ir além em 2024, tendo a vaga para a final como meta e o título como uma audaciosa, mas alcançável missão.