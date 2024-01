Fotógrafo é homenageado pela FCF por trabalho nas categorias de base

Fotógrafo da Federação Cearense de Futebol (FCF) há sete anos, Pedro Chaves foi homenageado na premiação dos Melhores da Base de 2023, evento realizado na última terça-feira, 12, no auditório da Superintendência de Obras Públicas (SOP), localizado na Arena Castelão.

Pedro foi um dos idealizadores do evento e foi premiado pelo seu trabalho de destaque cobrindo as categorias de base do estado. Além disso, o profissional se evidencia, também, no âmbito do futebol profissional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais Ceará vence Fortaleza no sub-20 e conquista a primeira edição da Taça FCF