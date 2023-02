Súmula do Clássico-Rei registra copo, chinelas e assento jogados para o campo

Árbitro também relatou a paralisação do jogo, aos 6 minutos do segundo tempo, devido a presença de um drone sobrevoando o gramado

O árbitro Ramon Abatti (SC/FIFA), que apitou o Clássico-Rei da última terça-feira, 7, válido pelo Campeonato Cearense, registrou em súmula o arremesso de objetos em campo durante a partida. Um copo com líquido, uma assento da arquibancada e até um par de chinelas.

Os tempos em que foram registrados os lançamentos desses objetos coincidem com os dois gols marcados pelo Ceará, aos 8 e 10 minutos do primeiro tempo. Nenhum dos artigos mencionados atingiu qualquer pessoa que estivesse no campo, mas o árbitro também escreveu que até o fechamento da súmula, nenhum infrator foi identificado.

Aos 8 minutos, quando o Ceará abriu o placar, Abatti registra o arremesso de um copo de plástico com um líquido não identificado, partindo da torcida do Fortaleza. Aos 10, quando o Alvinegro amplia, o árbitro relata o lançamento do assento de arquibancada, feito pela torcida do Ceará, e também do par de chinelas, que segundo foi feito em meio à comemoração do gol, no entanto, não atribui a de que torcida teria partido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Abatti também relata a paralisação do jogo, aos 6 minutos do segundo tempo, devido a presença de um drone sobrevoando o gramado com um pano contendo a letra “B” escrita.

A súmula da partida deverá ser encaminhada ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF) para análise.

Renda divida

Pelo regulamento específico do Campeonato Cearense, a renda líquida é toda do clube mandante, mas como a FCF chamou o mando de campo para si, como um condição para que a SSPDS garantisse a realização do Clássico-Rei com duas torcidas, o lucro da partida foi dividido entre Vovô e Leão.

A renda líquida foi de R$ 80.636,00, ficando para cada um dos clubes a quantia de R$ 40.318,00. O valor de renda bruto foi de R$ 268.848,00.



Tags