Árbitro de Copa do Mundo, Wilton Pereira apita 1º jogo da final do Cearense

A arbitragem para o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense está definida. Wilton Pereira Sampaio, do quadro da Fifa, responsável por apitar jogos da Copa do Mundo do Qatar, será o árbitro do confronto entre Ceará e Fortaleza, que acontece no sábado, 1º de abril, às 16 horas, na Arena Castelão.

Wilton Pereira será auxiliado pelos assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR), ambos também pertencentes ao quadro da Fifa. O quarto árbitro do jogo será Leandro Pedro Vuaden (RS).

Nas semifinais do Campeonato Cearense, a tecnologia utilizada foi o VAR light, sistema com algumas restrições em relação ao aparelho convencional. Para as finais, entretanto, haverá o uso completo da tecnologia de vídeo, que será comandada por Pablo Ramon Gonçalves, da Fifa.



