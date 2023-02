Ferroviário, Iguatu e Maracanã garantem vaga na Série D 2024 via Cearense

Conforme regulamento do certame local, três vagas são destinadas de acordo com a classificação geral da Série A do Campeonato Cearense 2023, com exceção de clubes que já possuem participação assegurada nas séries A, B, C e D de 2024

Ferroviário, Iguatu e Maracanã garantiram vaga na Série D do Campeonato Brasileiro 2024 após a conclusão da semifinal do Estadual. O trio assegurou participação no torneio nacional e, consequentemente, calendário para o próximo ano através do desempenho no Campeonato Cearense 2023.

Conforme regulamento do certame local, três vagas são destinadas de acordo com a classificação geral da Série A do Campeonato Cearense 2023, com exceção de clubes que já possuem participação assegurada nas séries A, B, C e D de 2024. No caso, apenas Fortaleza e Ceará têm divisão nacional garantida para o próximo ano.

Como Ceará e Fortaleza já estavam garantidos nas semifinais do Estadual após terminarem na primeira colocação de seus respectivos grupos, as quartas de final do torneio decidiriam os três times que garantiriam vaga na Série D 2024. Quatro equipes disputavam o benefício: Ferroviário, Iguatu, Maracanã e Atlético-CE.

Ferroviário e Iguatu eliminaram nas quartas de final Maracanã e Atlético-CE e conquistaram a vaga para a Série D do ano que vem. Eliminados, Maracanã e Atlético-CE terminaram a competição com oito pontos somados, mas o clube de Maracanaú por ter melhor saldo de gols ficou com a terceira vaga para a quarta divisão do Brasileiro.

O Atlético-CE ainda pode garantir calendário nacional em 2024 por duas maneiras. A equipe foi rebaixada da Série C em 2022 e disputará a Série D 2023, tendo a chance de conquistar o acesso para a terceirona. Outra possibilidade é de que Iguatu ou Ferroviário, que jogarão a Série D neste ano, suba para a Série C. Assim, a Águia da Precabura herdaria a vaga via Campeonato Cearense.

Em 2023, o Estado do Ceará será a região com mais times na Série D, com cinco clubes: Atlético-CE, Caucaia, Ferroviário, Iguatu e Pacajus.

Com a classificação de Ferroviário e Iguatu nas quartas de finais, os duelos das semifinais foram definidos. O Tubarão da Barra enfrentará o Fortaleza, reeditando a semifinal de 2022. Já o Azulão reencontra o Ceará no mata-mata do Estadual. No ano passado, o time do Interior eliminou o Alvinegro nas quartas de final.

