Iguatu elimina Atlético e enfrenta o Ceará na semifinal do Cearense

O Iguatu está de volta à semifinal do Campeonato Cearense. Na noite deste sábado, 25, o Azulão recebeu, no Estádio Morenão, a equipe do Atlético Cearense em jogo de volta das quartas de final do torneio estadual e venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Luís Soares, ainda no primeiro tempo.

No jogo de ida, o time azulino já havia vencido por 2 a 1 com gols de Thiaguinho e Max Oliveira. A partida em questão foi disputada no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú, no dia 12 de fevereiro.

Classificado, o time do Centro-Sul do Estado enfrentará o Ceará na semifinal do Estadual. O confronto, inclusive, marcará o reencontro entre as equipes na fase eliminatória do certame local. Em 2022, o Azulão eliminou o Alvinegro nas quartas de final da competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

Com vantagem, o time do técnico Washington Luiz optou por ter uma postura mais conservadora no início da partida. Por outro lado, o Atlético, que precisava do resultado, subiu suas linhas para tentar mudar a história do duelo.

Com agressividade, o time da Lagoa Redonda conseguiu uma boa jogada aos 13 minutos. Após lance confuso na área, o camisa 10, Caíque, chutou de esquerda com perigo, mas a bola foi para fora.

Dois minutos depois, o Atlético trocou bons passes pelo meio e quase chegou ao gol após bom chute de Lucas. Porém, o goleiro Marcelo, do Iguatu, fez grande intervenção e evitou o tento.

A partida continuou intensa com a Águia pressionando e o Azulão apostando em contra-ataques. Aos 42 minutos, a intensidade do jogo enfim resultou em um gol. Em jogada construída pela esquerda, Caxito tocou de calcanhar para Thalisson cruzar. Na área, Luís Soares, um dos destaques do time, fez belo gol ao pegar a bola de primeira.

Na volta para a segunda etapa, logo aos seis minutos, o Atlético mostrou que ainda queria jogo. De fora da área, Siloé arriscou um belo chute e carimbou o travessão do goleiro Marcelo.

Após o lance perigoso, a Águia da Precabura seguiu realizando pressão na equipe de Iguatu. Depois de substituições, o Azulão conseguiu equilibrar a partida e, aos 25 minutos, quase balançou as redes novamente em cobrança de pênalti. No entanto, o goleiro Frank fez grande defesa no chute de Thiaguinho.

O cenário da partida continuou o mesmo até o apito final. O Iguatu conseguiu suportar o ímpeto do Atlético e garantiu sua classificação para a próxima fase.

Ficha Técnica

Iguatu

4-3-3: Marcelo; João Antônio (Júlio), Regineldo, Max Oliveira, Guidio; Talisson, Dedeco (Gleidson) e Pedrinho (Araçoiaba); Caxito, Thiaguinho (Felipe Félix) e Luís Soares. Técnico: Washington Luiz.

Atlético-CE

4-3-3: Frank; Diego, Pedro (Matheus), Nanim, Digão (Glaryston); Lucas M, Elanardo (Douglas) e Caique (Bruno); Siloé, Ari e Davi Torres (Raí). Técnico: Michel Lima.



Local: Estádio Morenão, em Iguatu/CE

Data: 25/02/2023

Horário: 18h30

Árbitro: Léo Simão Holanda

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e José Moracy de Sousa e Silva



Cartões amarelos: Pedrinho (Iguatu)

Cartões vermelhos: Luís Soares (Iguatu)



Gols: 42min/1T - Luís Soares (Iguatu)



Tags