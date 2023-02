Ferroviário bate Maracanã por 3 a 1 e vai às semifinais do Cearense 2023

O Ferroviário voltou a vencer o Maracanã pela volta das quartas de final do Campeonato Cearense, na tarde deste sábado, 25. No estádio Almir Dutra, em Maracanaú, os corais triunfaram com o placar de 3 a 1.

Com o resultado, o Tubarão eliminou o time da Região Metropolitana de Fortaleza por 5 a 1 no placar agregado. Classificado, o Ferroviário vai reeditar uma das semifinais do Estadual do ano passado, já que enfrentará novamente o Fortaleza.

Dois nomes se destacaram no segundo triunfo coral sobre o Maracanã. O primeiro foi o atacante Erick Pulga, que marcou os dois tentos da partida. Os lances foram semelhantes, já que em ambos ele driblou o goleiro Rayr antes de mandar para a rede, mas cada um saiu em um tempo.

O primeiro foi aos 19 minutos da primeira etapa, quando o camisa 16 do Ferrão contou com um corte mal executado pelo zagueiro Guilherme, conseguiu ficar com a bola que havia sido lançada, invadiu a área, fintou o arqueiro contrário e concluiu.

O segundo, na etapa complementar, saiu aos 25 minutos, contando com um passe de Juninho Quixadá, que saiu do banco, passando no meio dos zagueiros. Atento, o atacante coral repetiu o movimento do primeiro gol, um zagueiro ainda tentou evitar que a bola entrasse, mas não conseguiu.

Douglas foi outro destaque do duelo. O goleiro coral fez defesas importantes, que garantiram que o Maracanã não conseguisse um placar que desse chance de reação, mesmo que nas penalidades. Entre as defesas mais difíceis, pode-se citar o chute de Michel, da entrada da área, e a cabeçada de Hudson na pequena área, ambos no primeiro tempo; além do chute de longe de Romarinho, no início da segunda etapa.

O Tubarão soube jogar com a vantagem que tinha — iniciou o jogo podendo perder por 1 a 0 — e não se expôs, atacando apenas quando tinha espaço, além de ter feito uma marcação correta. Ao voltar para o intervalo vencendo, o técnico Paulinho Kobayashi já voltou com mais um defensor.

A equipe de Maracanaú teve mais posse de bola na maior parte do tempo, mas só no segundo imprimiu um ataque mais finalizador, quando a missão já era mais complicada — tinha que fazer três gols para levar para os pênaltis e quatro para classificar direto.

Ainda assim, Veraldo conseguiu descontar aos 41 da etapa complementar, mas o Ferroviário ainda conseguiu uma penalidade nos acréscimos e ampliou com Roni Lobo, que fez cobrou e converteu.



Ficha Técnica

Maracanã

4-3-3: Rayr; Zé Augusto, Igor, Guilherme e Ramon Duarte; Dindê (Bizinga), Michel (Veraldo) e Patuta; Renezinho (Manoel), Romarinho e Hudson (Baloteli). Téc: Júnior Cearense.

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Negueba, Alisson, Éder Lima e Zé Carlos; V. Paulista (Roni Lobo), Lincoln e Felipe Guedes; Deizinho (Kiuan), Erick Pulga (Cairo) e Ciel (J. Quixadá).Téc: Paulinho Kobayashi.

Local: Estádio Almir Dutra, em Maracanaú-CE

Data: 25/2/2023

Horário: 16 horas

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Renan Aguiar e Eleutério Marques

Cartões amarelos: Michel, Zé Augusto (MAR) Lincoln (FER)

Gols: 19min/1T - Pulga; 25min/2T - Pulga; 41min/2T - Veraldo; 50min/2T - Roni Lobo

Renda: R$ 30.310,00

Público: 1000



