Treinador do Bragantino lamenta derrota por 1 a 0 sobre Fortaleza

Vagner Mancini reencontra Fortaleza desde que comandou o Ceará / Crédito: AURÉLIO ALVES

O técnico do Red Bull Bragantino, Vagner Mancini, manifestou insatisfação com a derrota sofrida sobre o Fortaleza pelo placar de 1 a 0, válido pela 36ª rodada do Brasileirão, na noite de quarta-feira, 26, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Comandando o Massa Bruta desde a 31ª rodada, Mancini sofreu a terceira derrota no clube com o triunfo do Leão, mas a primeira como mandante. Ele ressaltou durante coletiva pós-jogo o quanto seu elenco foi superior no confronto.



O comandante atualmente tem seis vitórias e seis derrotas pela equipe paulista. Crédito: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino "Indignados, já que fizemos por merecer para que tivéssemos a oportunidade de sair na frente diversas vezes e acabamos errando. Éramos o mandante na partida e tomamos um gol desse diante de uma equipe que pouco fez para que saísse vencedora", disse o treinador.

O tento do jogo veio na marca dos 30 minutos do segundo tempo após o desvio em Adam Bareiro da finalização de Lucas Crispim. Equipe do Fortaleza comemora o gol do atacante Adam Bareiro contra o Red Bull Bragantino. Red Bull 0 x 1 Fortaleza. Campeonato Brasileiro da Série A - Estádio Municipal Cicero De Souza Marques Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC