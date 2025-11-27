Treinador do Bragantino lamenta derrota por 1 a 0 sobre Fortaleza

Mancini lamenta derrota sobre o Fortaleza: "O castigo veio"Treinador do Bragantino avaliou a atuação do Bragantino em duelo contra o Fortaleza e se mostrou indignado com o resultado
O técnico do Red Bull Bragantino, Vagner Mancini, manifestou insatisfação com a derrota sofrida sobre o Fortaleza pelo placar de 1 a 0, válido pela 36ª rodada do Brasileirão, na noite de quarta-feira, 26, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
Comandando o Massa Bruta desde a 31ª rodada, Mancini sofreu a terceira derrota no clube com o triunfo do Leão, mas a primeira como mandante. Ele ressaltou durante coletiva pós-jogo o quanto seu elenco foi superior no confronto.
"Indignados, já que fizemos por merecer para que tivéssemos a oportunidade de sair na frente diversas vezes e acabamos errando. Éramos o mandante na partida e tomamos um gol desse diante de uma equipe que pouco fez para que saísse vencedora", disse o treinador.
O tento do jogo veio na marca dos 30 minutos do segundo tempo após o desvio em Adam Bareiro da finalização de Lucas Crispim.
Mancini explicou ainda sobre as escolhas feitas na formação do time titular para encarar o Fortaleza. "Atualmente temos a oportunidade de alterar a dupla de zaga a depender do perigo do adversário. Hoje optei por jogadores mais rápidos porque eu sabia que os atacantes do Fortaleza iriam nos incomodar neste sentido. Respeitamos muito a equipe, sabemos do potencial. Era esperado que o fato deles jogarem muito na transição fosse uma dificuldade em alguns momentos, mas nos mantivemos bem seguros."
Próximos duelos
Restando três partidas, o Tricolor do Pici anunciou a venda de ingressos promocionais para a partida contra o Atlético-MG no próximo domingo, 30, às 18h30min. Válido pela 35ª rodada, o Leão busca a terceira vitória seguida e, atualmente, está a apenas 2 pontos de sair da zona de rebaixamento, com 37 pontos em 18º lugar, atrás do Santos que é 17º, com 38 pontos, e do Vitória, primeiro time fora do Z-4 em 16º, com 39 pontos.
- Fortaleza x Atlético-MG - 30/11 às 18h30min
- Fortaleza x Corinthians - 03/12 às 19 horas
- Botafogo x Fortaleza - 07/12 às 16 horas