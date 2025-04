Série A 2025 do Brasileirão: veja lista com todos os campeões

A competição começou a ser disputada no ano de 1971. Mas com o passar do tempo, outros torneios foram considerados como Campeonatos Nacionais

No campeonato de 2024 o Botafogo manteve uma postura dominante e levou a melhor. Mas é o Palmeiras quem coleciona o maior número de títulos no campeonato : 12 conquistas ao todo. Relembre a seguir os campeões ao longo dos anos.

A Série A do Campeonato Brasileiro 2025 , o Brasileirão, deve trazer muita emoção ao longo de nove meses. São 20 equipes na disputa pelo título, com vários favoritos e equipes que podem surpreender.

Série A 2025 do Brasileirão: quem foi o primeiro campeão?

A primeira edição do Brasileirão ocorreu em 1937 e consagrou o Atlético Mineiro como campeão, mas ainda há uma confusão no estabelecimento do de fato primeiro campeão devido às mudanças no campeonato ao longo dos anos.

Era dos “pontos corridos”

O formato de pontos corridos, por exemplo, foi adotado em 2003, dando fim aos duelos mata-mata. A ideia era padronizar o sistema de disputas. O Cruzeiro foi o primeiro campeão e Palmeiras e Corinthians são os maiores vencedores nesse sistema, conquistando quatro títulos cada.

Série A 2025 do Brasileirão: lista de todos os campeões

