Liga de Ceará e Fortaleza comemora R$1,7 bilhão em venda de direitos de transmissão

Liga Forte União fechou contratos com Grupo Globo, Record, YouTube e Prime Video para Série A e diz ter arrecadado R$ 1,7 bilhão com comercialização

Após a negociação bilionária dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro Série A, representantes de 28 clubes da Liga Forte União (LFU) se reuniram na última segunda-feira, 24, em São Paulo, para comemorar o êxito no processo de venda. De acordo com o bloco, a arrecadação foi de R$ 1,7 bilhão.

Ceará e Fortaleza, que integram o grupo, estiveram presentes no encontro. O presidente João Paulo Silva representou o Alvinegro, enquanto Marcelo Paz, CEO da SAF, fez-se presente pelo Tricolor — Paz também é o presidente da LFU.