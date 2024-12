Premiação do Brasileirão 2024: quanto ganha cada time? Confira

O campeonato de 2024 vai distribuir R$ 481,6 milhões para as 16 equipes que permanecerem na Série A. Veja quanto ganham os times

Com o fim neste domingo, 8, do Campeonato Brasileiro 2024, o Brasileirão, o campeão vai receber o prêmio máximo destinado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O ano de 2024 será a maior gratificação da história.

A CBF premia até o 16º colocado na tabela e as equipes rebaixadas não recebem bonificações com o fim do campeonato. Na 38ª e última rodada da disputa, apenas Botafogo e Palmeiras têm chances de título e de levar o maior prêmio.