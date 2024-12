Imprensa internacional debate grupo do Botafogo no Mundial: ‘Da morte, sem discussão’

Alvinegro está no Grupo B, com PSG, da França, e o Atlético de Madrid, da Espanha, além do Seattle Sounders, dos Estados Unidos

“O Atlético foi colocado, sem discussão, no grupo da morte. Para começar, ficou com a sede mais distante da Europa (Seattle) e terá como rivais PSG, Botafogo (atual campeão da Libertadores) e o time local, Seattle Sounders”, diz um trecho do Jornal Marca, da Espanha.

Botafogo terá a disputa de dois mundiais

Aliás, a Copa do Mundo de Clubes será realizada a cada quatro anos, assim como a Copa do Mundo de Seleções. Os dois melhores de cada grupo, portanto, avançam para as oitavas de final, após todos se enfrentarem em jogo único. Antes desse Mundial, em 2025, o Glorioso também disputará o torneio intercontinental, já com adversário garantido: o Pachuca, do México. O jogo está marcado para quarta-feira, dia 11.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.