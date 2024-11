Veja tabela atualizada do Brasileirão 2024 após rodada de hoje, 26

Com jogos da 35ª e 36ª rodada disputados hoje, 26, veja como ficou a classificação atualizada da tabela da Série A do Brasileirão 2024

Após empate em 0 a 0 entre Fortaleza e Flamengo pela 35ª rodada da Série A do Brasileirão 2024 e vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 3 a 1 pela 36ª rodada, confira abaixo como ficou a tabela de classificação atualizada hoje, terça-feira, 26 de novembro (26/11).

Com este resultado, o Verdão deixou a liderança, caiu para segundo lugar e viu o Botafogo abrir três pontos de vantagem na ponta da tabela. Dessa forma, o Alviverde se mantém com 70 pontos, enquanto o Glorioso tem 73 a duas rodadas do fim do Brasileirão.

Palmeiras x Botafogo: Próximos duelos

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, para enfrentar o Cruzeiro, pela 37ª rodada. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O próximo compromisso do Botafogo, por sua vez, é contra o Internacional, também na quarta-feira, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Antes disso, o time carioca enfrenta o Atlético-MG pela final da Libertadores.

Fortaleza 0 x 0 Flamengo

O Fortaleza empatou sem gols com o Flamengo na noite desta terça-feira, 26, na Arena Castelão, em jogo da 35ª rodada da Série A 2024. Diante de quase 60 mil pessoas, os times fizeram uma partida com alternância de domínios e não conseguiram sair do zero.

Com o resultado, o Leão do Pici segue na quarta colocação da tabela de classificação com 65 pontos somados. O próximo compromisso da equipe leonina será no domingo, 1º de dezembro, diante do Vitória, em Salvador.