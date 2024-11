Tabela do Brasileirão 2024: veja classificação da Série A atualizada

Botafogo segue na frente com 69 pontos, enquanto o Palmeiras ocupa a segunda posição com 67 pontos. Fortaleza e Flamengo estão logo em seguida

Com 20 times participantes e 38 rodadas programadas para serem disputadas até dezembro, a Série A do Brasileirão de 2024 conta com um cenário semelhante ao da temporada passada, quando Botafogo e Palmeiras protagonizaram a disputa pelo título.

