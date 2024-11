Vasco x Inter: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruz-Maltino recebe o Colorado com oportunidade de encostar de vez no G7; Inter quer garantir vaga na Libertadores

Para o Vasco, que vem em décimo após a vitória do Corinthians, nesta quarta (20), uma vitória pode valer muito. Isso porque a equipe pode diminuir a distância para o Cruzeiro, sétimo colocado e que abre o G7, para apenas um ponto. Já o Colorado, em quinto, com 59, pode garantir vaga matemática na Libertadores dependendo dos resultados da rodada. A equipe de Roger Machado vem de 14 jogos de invencibilidade na temporada.

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-Per-View.

Quanto ao time que vai a campo, Rafael Paiva terá reforços importantes. João Victor, por exemplo, retorna à zaga após cumprir suspensão na goleada sofrida contra o Fortaleza, no último dia 9. Maicon deixa o time. Já Coutinho, que só entrou nos minutos finais contra o Leão, deve voltar aos 11 iniciais, com Galdames voltando ao banco.

Após duas goleadas seguidas por 3 a 0 e 12 dias de “descanso”, o Vasco volta a campo buscando retomar o caminho das vitórias e, assim, seguir vivo na briga por vaga na Libertadores. Afinal, com a vitória desta quarta-feira do Corinthians sobre o Cruzeiro , apesar de ter perdido a nona colocação exatamente para o time paulista (adversário de domingo (24), aliás), pode encurtar a distância para a Raposa, que abre o G-7 atualmente. Em caso de vitória, o Cruz-Maltino chegaria aos 46 pontos, um a menos que os mineiros.

Mais adiante, há a dúvida quanto à condição do agora ponta-direita Puma Rodríguez. O uruguaio atuou 24 minutos (mais acréscimos) contra o Brasil, em empate por 1 a 1 na última terça-feira (19). Assim, não completaria nem 48h de espaço entre esta participação e uma eventual entrada contra os colorados. Caso não esteja apto, a tendência é, então, que Max Dominguez entre em seu lugar. Seria apenas a segunda vez do suíço como titular com Rafael Paiva.

Como chega o Inter

Internacional chega para o confronto com 14 jogos de invencibilidade e com dois desfalques certos por suspensão. São eles os laterais Bernabei (pela esquerda) e Bruno Gomes (direita). Este último se consolidou na posição, mesmo improvisado. Tanto que o possível substituto, Braian Aguirre deve estrear apenas três meses após a sua chegada. Pela esquerda, Renê é o favorito.

Duas peças importantes se tornaram dúvidas. O meio-campista Bruno Tabata, com incômodo muscular na coxa desde o último compromisso da equipe, em vitória sobre o Fluminense, no Beira-Rio, pode não ir a campo. Já a outra indefinição fica por conta do volante Thiago Maia. Ele dera um susto em treino de preparação, quando se chocou com equipamento e precisou da assistência do departamento médico. No entanto, ele continuou na atividade.