Rogério Ceni e elenco do Bahia recebem ameaças antes de jogo contra São Paulo

Técnico Rogério Ceni no jogo Bahia x CRB, na Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste 2024 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O clima para o jogo na noite desta terça-feira, 5, entre Bahia e São Paulo, pela Série A do Campeonato Brasileiro, será de muita tensão na Arena Fonte Nova. Na última segunda-feira, 4, começaram a circular vídeos e fotos em que o elenco e o técnico do Bahia, Rogério Ceni, são ameaçados com cartazes e um boneco, o qual possui uma foto do treinador colado na cabeça, enforcado e pendurado em um viaduto próximo ao estádio da partida. Em um dos vídeos divulgados, o boneco com o rosto do comandante do Esquadrão é arrastado com uma corda amarrada no “pescoço” do fantoche. Nas faixas penduradas em viadutos da capital baiana está escrito “Ceni burro”, “elenco covarde” e “acabou a paz”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os protestos direcionados ao elenco e a Rogério Ceni são devidos ao desempenho da equipe recorte recente de partidas Brasileirão, quando amargou 26,66% de aproveitamento. Nos últimos cinco jogos, o Esquadrão de Aço venceu apenas um, o duelo contra o Criciúma, na Arena Fonte Nova, perdeu para Fortaleza, Flamengo e Vasco e empatou com o Cruzeiro.

A desclassificação com duas derrotas, tanto fora quanto em casa, ligaram um alerta para o Bahia que, após a queda na Copa do Brasil, também viu uma caída na tabela de classificação. A primeira derrota que iniciou a sequência ruim foi justamente conta o Fortaleza, no dia 21 de setembro, por 4 a 1, na Arena Castelão. Naquela ocasião, o Tricolor do Pici estava em segundo lugar, com 52 pontos, e o Esquadrão de Aço figurava em sexto, com 42 pontos. Após a goleada, Ceni afirmou que a vaga do Fortaleza na Copa Libertadores de 2025 estava “bem encaminhada” e que o Bahia precisaria melhorar para alcançar o mesmo feito.