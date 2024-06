Flamengo: veja os próximos jogos do clube na liderança do Brasileirão

O Flamengo visita o Juventude nesta quarta-feira, 26, no estádio Alfredo Jaconi. Veja mais sobre este e os próximos jogos do Flamengo no campeonato

O Flamengo visita o Juventude nesta quarta-feira, 26, no estádio Alfredo Jaconi, visando vencer para permanecer na ponta da classificação do Campeonato Brasileiro.

Ocupando a liderança da competição nacional com 24 pontos, após a vitória de 1 a 0 no clássico com o Fluminense, o Rubro-Negro tem pela frente um Juventude que ocupa a 12ª colocação com 13 pontos após derrota de 3 a 1 para o vice-líder Palmeiras (que tem 23 pontos).