Bruno Henrique, do Flamengo, é suspenso por um jogo na Libertadores

Bruno Henrique é desfalque do Flamengo no jogo de ida contra o Bolíviar, pelas oitavas de final da Libertadores, marcado para 15 de agosto, no Maracanã. Em julgamento, o atacante foi suspenso por uma partida pela entrada dura que lhe rendeu um cartão vermelho nos acréscimos da vitória por 3 a 0 sobre o Millonarios.