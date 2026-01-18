Com gol na prorrogação, Senegal bate Marrocos e é campeão da Copa Africana

Comemoração do jogador do Senegal Pape Gueye, em final contra o Marrocos / Crédito: Sidy Talla/ Senegal

A grande final da Copa Africana de Nações entre Senegal e Marrocos entrou para a história como um dos confrontos mais aguardados do futebol continente. Neste domingo, 18, as seleções se enfrentaram no Estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat. Em uma final dramática e cercada de polêmicas, Senegal venceu o Marrocos por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Pape Gueye, e conquistou o título continental fora de casa, confirmando sua força no futebol africano.

O Marrocos iniciou a partida buscando controlar o ritmo do jogo, valorizando a posse de bola e tentando acelerar principalmente pelos lados do campo. O Senegal adotou uma postura mais cautelosa nos minutos iniciais, mas cresceu ao longo da primeira etapa, passou a ocupar com mais frequência o campo ofensivo e mostrou força física e velocidade nas transições, levando perigo sobretudo após recuperações no meio-campo.