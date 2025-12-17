Ex-Ceará, Léo Condé nega acerto e negociações em andamento com o Sport

A manifestação de Condé ocorre após declarações públicas do novo presidente do Sport, Matheus Souto Maior, eleito na última segunda-feira, 15. O dirigente afirmou que o treinador estaria "apalavrado" com o clube rubro-negro

A manifestação de Condé ocorre após declarações públicas do novo presidente do Sport, Matheus Souto Maior, eleito na última segunda-feira , 15. O dirigente afirmou que o treinador estaria “apalavrado” com o clube rubro-negro. Posteriormente, em entrevista ao GE-PE, Matheus declarou que o acerto não havia sido fechado ainda por divergências financeiras entre o que o Sport teria oferecido e o que Condé teria solicitado.

O técnico Léo Condé negou, de forma oficial, qualquer acerto ou negociação em andamento com o Sport. Em nota divulgada nesta quarta-feira, 17, o treinador afirmou que não houve abertura de tratativas com o clube pernambucano e classificou como improcedentes as informações sobre um suposto entrave financeiro para a concretização de um acordo.

Na nota oficial, no entanto, Léo Condé refuta essa versão. O treinador destaca que não existe nenhuma negociação em curso e, por consequência, não há qualquer discussão financeira envolvendo o seu nome. “É importante reforçar que nenhuma negociação foi aberta, logo, também não procede a informação de que há entrave financeiro para acerto de contrato”, diz o comunicado.

Condé também ressaltou o respeito pela instituição pernambucana e por sua torcida, afirmando que justamente por esse motivo considerou necessário tornar pública a sua posição. Segundo o técnico, a transparência é fundamental para evitar interpretações equivocadas e a propagação de informações que não correspondem à realidade.

Veja abaixo a nota oficial completa divulgada pelo técnico Léo Condé

Em respeito ao Sport Club do Recife e à sua torcida, o técnico Léo Condé esclarece que, diferentemente do que vem sendo veiculado, não há nenhuma tratativa em andamento com o clube. É importante reforçar que nenhuma negociação foi aberta, logo, também não procede a informação de que há entrave financeiro para acerto de contrato.

Condé reforça o respeito pela instituição e pela história do Sport e, justamente por isso, considera fundamental manter a transparência para evitar interpretações equivocadas.