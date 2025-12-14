Herói do Corinthians, Hugo valoriza entrega do grupo e mira final

Timão se classificou nos pênaltis contra a Raposa, apesar de ter sido derrotado no tempo regulamentar

"Não queria que fosse assim, queria que a gente tivesse vencido o jogo para tudo ser mais tranquilo. Mas Deus quis dessa forma, e aqui no Corinthians as coisas nunca são fáceis. Só tenho a agradecer e honrar a Deus, porque eu sou apenas um instrumento nas mãos d’Ele. Se não for Jesus na minha vida, não sou nada. Tudo o que aconteceu hoje, o holofote não tem que ser para mim, é para Jesus Cristo", disse o jogador em entrevista à SporTV.

O Corinthians está classificado à final da Copa do Brasil . O Timão foi derrotado pelo Cruzeiro neste domingo, na Neo Química Arena, por 2 a 1, mas contou com o brilho de Hugo Souza nos pênaltis e levou a melhor na disputa, por 5 a 4. Herói da equipe, o goleiro valorizou a entrega do grupo.

"Quero parabenizar a equipe, parabenizar todo mundo. Independentemente do momento do jogo, a gente se entregou demais, correu demais e todo mundo acreditou para sair daqui classificado. Graças a Deus, saímos em busca de um título, uma final contra uma equipe muito difícil, que fez uma temporada melhor que a nossa, mas a gente é corintiano e a nossa camisa pesa muito nesses momentos", acrescentou.

Apesar da comemoração, Hugo Souza já pensa na final. "Estou muito feliz com esse momento, mas agora a comemoração acabou. A partir de agora, já começamos a pensar na final para buscar esse título, se Deus quiser".

À espera do rival

Em busca do tetra, o Corinthians agora aguarda o seu rival na decisão da Copa do Brasil. O adversário virá do embate entre Fluminense e Vasco, que acontece logo mais, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Na ida, o time de Fernando Diniz venceu por 2 a 1.

O primeiro jogo da final está marcado para a próxima quarta-feira, 17 de dezembro, com mando do Corinthians. Já partida decisiva será no dia 21, próximo domingo, no Rio de Janeiro. Os horários ainda serão divulgados pela CBF.