Com cearenses na torcida, Palmeiras e Flamengo fazem final da Libertadores

Flamengo e Palmeiras são se enfrentam na final da Libertadores

O estádio Monumental de Lima, no Peru, será o palco da maior final de Libertadores entre duas equipes nacionais na história do torneio. O gramado peruano irá consagrar o primeiro brasileiro tetracampeão do maior torneio de clubes da América Latina e definir a maior agremiação do momento no Brasil, em partida que ocorre neste sábado, 29, às 18 horas. Para a decisão deste sábado, o Mengo tem um leve favoritismo na busca pela quarta taça. Os comandados de Filipe Luís estão com o título da Série A encaminhado, venceram o Verdão nos confrontos diretos do certame citado, e apresentaram um futebol mais regular durante todo o ano.

A principal ausência do Palmeiras para este duelo é o experiente goleiro Weverton. O camisa 21 se machucou no dia 11 de outubro e deu espaço ao promissor Carlos Miguel. O arqueiro teve um início turbulento, sofrendo seis gols nos primeiros dois jogos no Verdão, mas, após se estabilizar na posição, foi vazado somente três vezes nos oito duelos que se seguiram. A final deve mobilizar o continente. Como tem cearense em todo local do mundo, era de se esperar que ambos os times tivessem torcedores daqui em Lima. Rosário Barata, flamenguista, e Tulio Pinheiro Moura, palmeirense, compartilharam algumas experiências sobre a viagem. Rosário, de 35 anos, é natural de Fortaleza e presidente da Fla Fortal, tendo viajado para 13 países acompanhando o Mengo nos mais diversos campeonatos. Em 2025, retornou à capital peruana após seis anos do título de 2019 e acredita que dará sorte novamente ao Rubro-Negro.

"Já está tudo escrito, retornar aqui e muito provavelmente conquistando os dois títulos mais importantes da temporada (Brasileirão e Libertadores), assim como aconteceu no nosso ano mágico de 2019, com o clube ganhando o nacional ali, praticamente no avião, retornando ao Brasil, era como se tudo estivesse escrito para que a história acontecesse novamente", afirma com confiança. Do outro lado da decisão, Tulio, de 49 anos, viajou de ônibus para assistir o clube do coração. Palmeirense desde os 12 anos, ele conta que sempre teve o desejo de fazer a maior viagem de ônibus do mundo, que é do Rio de Janeiro até Lima, e aproveitou a final para realizar o sonho.

"Saí de Fortaleza, peguei o avião dia 5 de novembro, cheguei no Rio no mesmo dia e no dia 6 comecei essa viagem. Foram 5 dias e meio nesse ônibus, cheguei em Lima dia 11 à noite. O pior trecho da viagem é a subida da Cordilheira dos Andes, que causa enjoo, dor de cabeça e mal-estar em alguns passageiros, devido às estradas sinuosas e altitudes elevadas", conta.

Ficha técnica: Escalações prováveis Palmeiras 3-5-2: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Murilo; Khellven, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan e Piquerez; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira Flamengo